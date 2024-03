Nuovo sopralluogo all’ex Impero Setacciato il luogo dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024)dei carabinieri, ieri mattina,Hoteldi viale Bicchierai, dove è stato ritrovato il cadavere di un trentenne magrebino, ucciso un mese fa a coltellate. La salma è stata rinvenuta solo pochi giorni fa, per caso, durante una verifica degli operai addetti alla messa in sicurezza dell’ edificio. I militari della Compagnia hanno deciso di eseguire nuovi rilievi alla luce del giorno, visto che nel tardo pomeriggio di martedì, quando è stato scoperto il cadavere, in poco tempo è calato il buio della sera. Ilcontrollo è servito per verificare se fossero presenti o meno ulteriori elementi che potrebbero essere utili alle indagini. Nelle prossime ore, il pubblico ministero Claudio Curreli dovrebbe chiedere il dissequestro dell’edificio al giudice delle ...