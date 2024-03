Nuovi guai in casa Santanchè e Kunz D’Asburgo | sulla compravendita di villa Alberoni si indaga per riciclaggio

(Di sabato 23 marzo 2024)per il compagno del ministro del Turismo Daniela, Dimitri, che con Laura De Cicco, moglie del Presidente del Senato Ignazio La Russa hanno comprato unain Versilia di Francesco, per 2,45 milioni, rivenduta a gennaio dell’anno scorso, in meno di un’ora dal rogito, all’imprenditore Antonio Rapisarda per 3,45 milioni. Secondo quanto appreso da Ansa la Guardia di Finanza stando persui flussi di denaro e la destinazione della plusvalenza di un milione. Il caso è seguito dalla Procura di Milano. Si cerca di capire se parte della somma sia servita per coprire i debiti di Visibilia. In un’altra indagine appena chiusa Santanché deve rispondere, assieme a ...

Firenze, 23 marzo 2024 - Quattro anni. Per ben quattro anni il proprietario della nota pagina Instagram ’ Welcome to Florence ’, non potrà mettere piede a Firenze. Si legge nel provvedimento firmato ... (lanazione)

Al telefono non rispondere mai in questo modo, potresti ritrovarti in guai seri - Meglio non rispondere mai in questo modo al telefono: pronunciare una parola specifica, infatti, potrebbe farti ritrovare in seri guai.pianetacellulare

Fabrizio Corona compie 50 anni: “Per 10 euro può entrare chiunque. Ci saranno anche Belen Rodriguez e Nina Moric”. I dettagli della festa - Sui social l'ex re dei paparazzi annuncia un grande party per festeggiare il suo 50° compleanno aperto a tutti ...ilfattoquotidiano

Nuovi guai per i familiari di Soumahoro: spuntano altri tre Comuni nel processo - Anche i Comuni di Terracina, Sezze e Roccasecca hanno chiesto l'ammissione come parti civili nel processo a carico della cooperativa Karibu, che vede imputati la moglie, la suocera e i cognati del dep ...ilgiornale