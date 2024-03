Nuova pandemia | l' allerta dei virologi italiani è solo allarmismo?

(Di sabato 23 marzo 2024) Negli ultimi tempi, l'ambiente scientifico italiano è stato teatro di vivaci dibattiti riguardo la possibilità di una. Esperti dia del calibro di Ilaria Capua e Fabrizio Pregliasco hanno messo in luce la serietà di prepararsi adeguatamente di fronte a possibili minacce future. L' Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un agente patogeno, soprannominato "malattia...

L'influenza aviaria H5N1 sta uccidendo leoni marini e foche in Perù e Cile: cosa sta succedendo - L'influenza aviaria per alcuni scienziati potrebbe essere la Nuova pandemia dopo quella da Covid-19. Sulle coste di Cile e Pelù il virus H5N1 è passato dagli uccelli ai mammiferi marini come leoni ...meteo

