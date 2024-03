Nuoto di fondo | trio delle meraviglie nella Coppa del Mondo a Soma Bay | Acerenza | Paltrinieri e Verani sul podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Segnali importanti arrivano dalla tappa dideldidiin casa azzurra. Nelle acque libere diBay (Egitto), il Bel Paese è stato rappresentato alla grande e il merito è tutto del gruppo allenato da Fabrizio Antonelli. Sì, perché nelle prime tre posizioni della 10 km egiziana Domenico, Gregorioe Dariohanno lasciato il segno. E’ stato il lucano a prevalere in questa sorta di campionato italiano traslato in Egitto con il tempo di 1h55’26” a precedere Greg (1h55’28?90), in una prova insolitamente di rimonta, e(1h55’29?50). Il primo a toccare il tabellone del partito “No-Italia” è stato il francese Marc Antoine Olivier, giunto a 12? da Mimmo. Settima piazza per il quarto ...