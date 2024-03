Nuoto artistico | Minisini-Pedotti campioni italiani nel duo misto libero Piccoli-Sportelli vittoriose nel duo libero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) In archivio la prima giornata di finali dei campionatiinvernali dinello Stadio deldi Riccione. Assegnati oggi i primi due titoli in due specialità dove solitamente siamo protagonisti, il duoe il duo. Nel duo, in assenza della regina Linda Cerruti, che è comunque divenuta protagonista a causa della proposta di matrimonio del suo compagno, sono Enricaed Isottale due a diventare campionesse italiane: per loro un punteggio di 250.4666, avanti alla coppia della Marina Militare composta da Costanza Ferro e Sofia Mastroianni. Podio completato dalle giovanissime Valentina Bisi e Jasmine Verbena, ...