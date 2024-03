Notte di sbarchi a Lampedusa | dispersa una bimba di 15 mesi

(Di sabato 23 marzo 2024) Oltre 1100 migranti nell'hotspot didopo l'ultimadi. Al via i trasferimenti e le ricerche di unadi 15che viaggiava su un barcone naufragato

Sull’isola siciliana dodici arrivi in due giorni. Gli stranieri approdati in Calabria erano partiti 5 giorni prima dalle coste turche su una barca a vela (repubblica)

Michele Malenotti morto in scooter vicino Venezia, la sua famiglia rilanciò il marchio Belstaff - SCORZE' - È morto nella Notte per un incidente in scooter l'imprenditore Michele Malenotti, 42 anni, la famiglia che rilanciò la nota azienda d'abbigliamento ...ilmessaggero

44 migranti salvati da un barchino naufragato a largo di Lampedusa, una bimba di 15 mesi dispersa in mare - Nella Notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo, 44 migranti, fra cui 11 donne e 3 minori, sono stati portati in salvo dopo che il barchino sul quale viaggiano, a largo di Lampedusa, è naufragato. Le ...notizie.virgilio

Lampedusa, tra sbarchi notturni e naufragi: barchino si ribalta, dispersa bimba di 15 mesi - Ieri, sull’isola, ci sono stati 11 sbarchi, 4 dei quali poco prima di mezzaNotte, con 408 persone. Quarantaquattro migranti, fra cui 11 donne e 3 minori, sono stati salvati, durante la Notte, al largo ...newsicilia