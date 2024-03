Norris | “Sarà difficile lottare con Ferrari e Red Bull | oggi particolarmente a mio agio con la macchina”

(Di sabato 23 marzo 2024) Prosegue l’ottimo weekend di Lando. Il britannico infatti ha conquistato un piazzamento al quarto posto in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della McLaren nello specifico è stato preceduto solo dal tridente formato da Max Verstappen, Carlos Sainz e Sergio Perez, dimostrando di avereconfidenza con il tracciato dell’Albert Park di Melbourne. Una volta arrivato in zona mista, il pilota ha rilasciato le prime impressioni a caldo: “Sono contento dicon la Rede launa sfida dura, ma se riuscissimo a stare davanti a qualcuno, sarei felice.inmi sono sentito ...

F1 Gp Australia: Ferrari si illude, la pole è di Max Verstappen. Sainz eroico in prima fila, delusione Leclerc: ... davanti a lui Sergio Perez sull'altra Red Bull, in seconda fila con la McLaren Lando Norris mentre dietro il ferrarista, in terza fila ci sarà l'altra McLaren di Lando Norris. Continua il momento ...

Formula 1 - Pirelli, a Melbourne la mescola C5 cambia le carte in tavola: ... con la Hard che ne sarà sicuramente protagonista. Si tratta di una scelta assolutamente ... come dimostra la differenza di quasi 1"3 fra il miglior tempo di Leclerc in FP2 e quello di Norris in FP1. ...