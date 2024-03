Non spacciateli per sostenibili | ma i vini affinati in fondo al mare sono più interessanti delle attese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 23 marzo 2024) Conchiglie, coralli e incrostazioni sul collobottiglie condite da un ricco storytelling di contorno e prezzi a dir poco generosi. Suona come la ricetta perfetta per irritare una buona fetta degli appassionati di vino. Eppure, dietro le etichette affinate inalc’è un mondo complesso di ricerca e innovazione. Una cosa è certa: il vino che ha riposato al buio degli abissi cambia sapore; l’influenza c’è e si percepisce a livello sensoriale. Lo dimostrano gli assaggi effettuati alla cieca, non si tratta di sola suggestione, ogni tipologia sembra rispondere in maniera diversa alle influenze marine. Facciamo un passo indietro, l’acqua e il vino nonmai andati molto d’accordo. Una svolta arriva in una calda giornata estiva. È il 16 luglio 2010 quando un sommozzatore individua un relitto adagiato sui ...