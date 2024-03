Non solo Bari | tutta la Puglia in piazza con Decaro | sindaci | studenti | anziani Canfora | “Qui un secolo fa cacciarono le bande fasciste”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Desiree ha 19 anni. Indel Ferrarese è arrivata dalle 9 del mattino. “Voglio esserci, oggi si deve sentire la voce di tutti”. Sabina di anni ne ha 82. Si è seduta sul muretto che costeggia lama non ha voluto rinunciare. “Fossi più giovane sarei lì, in mezzo alla gente. È il nostro sindaco, è pulito come l’acqua. Come fai a non venirglielo a dire?”. Sono tanti, più di quelli che ci si aspettava, i baresi che sono scesi inper la manifestazione “Giù le mani da”. C’è chi dice che sono oltre 10mila, chi il doppio: impossibile dirlo. Ci sono bandiere, slogan, e persino fasce tricolore distribuite in un gazebo già dalle prime ore del mattino. C’è la ressa per prendersene una, ma finiscono sin da subito. “È un simbolo – ci dice un uomo indossandola – è come dire che oggi siamo tutti Antonio”. Ma le ...