Non prendetevela con le macchine ChatGPT non ha cambiato la nostra natura

(Di sabato 23 marzo 2024) Quanto artificiale è l’intelligenza artificiale (IA)? E’ una domanda meno bizzarra di quello che appare. Rispondere può aiutare a non vivere in maniera apocalittica o palingenetica (a seconda delle... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In tanti si sono scagliati con la decisione di Ayroldi di confermare al VAR il rigore di Inter-Genoa per il contrasto fra Barella e Frendrup. Cecchi , a Radio Sportiva, pur stando dalla parte di chi ... (inter-news)

Cruciani non si smentisce mai: “Acerbi ha detto solo ‘Neg*o’, cosa c’è di razzismo” - Non ha detto 'sporco neg*o', o 'neg*o di me**a' o 'neg*o da bruciare' o altre cose. Non ha detto nulla. Lui dice non ho detto nessuna frase razzista. Ma è stato cacciato dalla Nazionale e avrà delle ...tuttonapoli

Mauro: "In campo c'è cameratismo, ma il razzismo non va bene! Ecco dove nasce il problema" - E questo accade per cameratismo, perché in campo sai che perdi la testa, ma se non è successo niente di grave si risolve. Il problema è che se si tratta di razzismo non va bene. E' proprio lì che ...tuttonapoli

Auriemma: "prendetevela con mamme e sorelle, ma quella parola è razzista! Sanzioni ad Acerbi" - CALCIO NAPOLI – Il Napoli non è rimasto in silenzio dopo l’increscioso episodio avvenuto domenica sera al Meazza tra Juan Jesus e Francesco Acerbi, con il difensore brasiliano che ha accusato il ...informazione