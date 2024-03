Non ho un lavoro | ecco come campo | ricordate il bomber Filippo Maniero? Ecco che fine ha fatto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) "Non ho unvero e proprio perché sono riuscito a gestire bene i miei guadagni"., storicodel Venezia e, più in generale, della provincia italiana, si gode la vita dopo gli anni a suon di gol fra Serie A e Serie B. Intervistato da Fanpage, l'ex numero 9 ha raccontato la sua seconda giovinezza fuori dal, guardando però anche ai migliori ricordi nel rettangolo verde. "Ho il patentino di allenatore di base, ho allenato per una decina d'anni in categorie dilettantistische e ora sono un paio d'anni che sono fermo. Vivo alla giornata, mi godo la mia famiglia. Ho sempre rispettato gli insegnamenti dei miei genitori e non ho maiil passo più lungo della gamba". Una vita tranquilla, sempre nel segno dei sacrifici e degli insegnamenti ricevuti dai suoi ...