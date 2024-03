Non c’è solo la Scala | Un’orchestra di giovani talenti è un’altra sinfonia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Docente di matematica e direttore d’orchestra, Davide Bontempo, 37 anni, si divide tra il mondo dei numeri e quello delle sette note. L’incontro con la musica classica negli anni dell’infanzia, affascinato da Beethoven e Mozart, che ascoltava per ore dalle musicassette nel mangianastri. Poi a 11 anni l’avvio allo studio della chitarra classica, il diploma nel 2015 al Conservatorio Puccini di Gallarate, quindi dopo il liceo scientifico la laurea in Scienze Matematiche. Ma è la musica la grande passione, per questo si perfeziona nella chitarra classica con maestri di fama internazionale nel frattempo è attirato dalla direzione, nel 2019 consegue con il massimo dei voti, sotto la guida del Maestro Umberto Benedetti-Michelangeli, il Diploma in Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia e nel 2023, sempre a Brescia, il Diploma in Composizione. Oggi, oltre a ...