(Di sabato 23 marzo 2024) L'episodio in via Lieti a Capodimonte. Il 50enne è statodai carabinieri. A Castellammare figlio 23 enne in manette: maltrattava la mamma.

"L'hanno massacrato ". Non usano mezzi termini i genitori degli alunni di un istituto paritario a Roma per descrivere l'aggressione subita dal loro Preside da parte del compagno della madre di uno ... (orizzontescuola)

Preside massacrato a calci e pugni dal patrigno di un alunno: non accettava la sospensione. 90 giorni di prognosi - L’uomo, non accettando che il ragazzo fosse stato sospeso dopo aver insultato un insegnante, ha fatto irruzione nell’ufficio del preside e lo ha pestato a sangue. Il fatto, come segnala Il Tempo, è ...orizzontescuola

Non accetta la fine della relazione e minaccia gli ex suoceri, poi picchia carabiniere: arrestato a Napoli - Non accetta la fine della relazione, così minaccia gli ex suoceri che hanno accolto e danno protezione all'ex moglie. Ma viene sorpreso in strada dai carabinieri. Portato in caserma, però, assale uno ...fanpage

QS - Zhang, i conti non tornano - Il patron dell'Inter, Steven Zhang, ha perso la causa anche a Milano. Le indagini in cui è stato coinvolto si sono concluse con l'obbligo per il numero uno neroazzurro di rimborsare ...tuttojuve