Nicol Delago chiude in bellezza | terza nella discesa di Saalbach! Huetter si prende tutto

(Di sabato 23 marzo 2024) Clamoroso epilogolotta per la Coppa del Mondo di. Corneliaribaltanell’ultima gara dell’anno alle finali die sila sfera di cristallo, strappandola dalle mani di Lara Gut-Behrami che sembrava proiettata alla quarta coppa vinta in questa stagione. Una gara incredibile equale fa festa anche all’Italia con il ritorno sul podio di. Un capolavoro quello diin unasegnata sicuramente dal vento, che ha reso imprevedibile la gara. Davanti ai propri tifosi l’austriaca è stata fenomenale, facendo la differenza nel tratto centrale, cogliendo così la sua seconda vittoria della carriera in(la prima nel 2017 ...

