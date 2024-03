Neslihan Atagul | chi è il marito Kadir Dogulu

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 marzo 2024)ha sposato ilnel 2016 conosciuto tre anni prima sul set della serie Fatih Harbiye: la coppia al momento non ha figli., ilè un famoso attore turco L’attrice sarà ospite oggi a Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk Silvia Toffanin. Nata a Istanbul nel 1992,Atagül debutta come attrice nella pellicola ?lk A?k, del 2006, e viene subito notata vincendo il premio come “Giovane attrice promettente”. Da quel momento la sua carriera non si è più interrotta e, dopo vari ruoli in diverse serie televisive come Hayat Devam Ediyor e Fatih Harbiye, nel 2012 raggiunge il successo internazionale ...