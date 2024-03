Neonato morto all’ospedale Pertini | inchiesta chiusa | “Nessuna reponsabilità per mamma e infermiere”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 23 marzo 2024) È stata richiesta l’archiviazione dalla Procura di Roma a conclusione dell’sulla morte delavvenuta nella notte tra il 7 e l’8 gennaio 2023di Roma. Sulla base di quanto riportato da Il Messaggero, non ci sarebbe alcuna responsabilità da addebitare a, il decesso sarebbe stato causato dalla Sids (Sudden Infant Death Syndrome), così come viene definita la morte in culla. Poco dopo la tragedia non erano mancate le polemiche, volte a mettere in discussione il rooming in, il protocollo che si utilizza negli ospedali lasciando i neonati in stanza con la madre con sorveglianza almeno ogni due ore del personale dell’ospedale. La neodi Carlo Mattia, così era stato chiamato il bimboa tre giorni di vita, si era ...