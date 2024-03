Nell’immobile tolto ai clan appartamenti destinati alle famiglie bisognose

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Un anno fa, il 21 marzo 2023, in occasione della Giornata della memoria delle vittime della mafia, a Busto Arsizioex pizzeria in via Quintino Sella era stato lanciato dall’amministrazione comunale un segnale importante con il riutilizzo di beni sequestrati alla mafia per fini sociali. In quell’occasione erano stati inaugurati due alloggi (un monolocale e un bilocale) al primo piano ristrutturati eall’accoglienza abitativa temporanea in situazioni d’emergenza. Altri locali al piano terra sono stati assegnati all’associazione San Vincenzo, impegnata in collaborazione con alcune imprese del territorio a promuovere attività legate alla formazione e al contrasto all’illegalità. Una data significativa, quel 21 marzo di un anno fa, con l’avvio di un percorso che l’amministrazione prosegue confermando l’impegno nello sfruttare ...