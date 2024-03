NBA | le partite della notte 23 marzo | Minnesota e OKC | duello a distanza per il primo posto | Boston passeggia a Detroit

(Di sabato 23 marzo 2024) Altra nottata NBA chiusa, con ottotutte da raccontare. A ovest continua iltraTimberwolves ed Oklahoma City Thunder per la prima piazza, una lotta che comprende anche i Denver Nuggets. Per entrambe vittorie semplici rispettivamente contro i Toronto Raptors ed i Cleveland Cavaliers: OKC ringrazia il solito Shai Gilgeous-Alexander autore di 23 punti in 33 minuti, per Minnie il protagonista è Mike Conley con 21 punti. Inseguono i Los Angeles Clippers, che grazie a un ottimoquarto da 42-27 dominano in casa dei Portland Trail Blazers con i 31 punti di Paul George. Ottava vittoria nelle ultime dieci per i New Orleans Pelicans, che fanno a fette i Miami Heat grazie al trentello di CJ McCollum, mentre ad Est continua la striscia deiCeltics, ...

