NBA 2023 2024 | Boston fa 8 di fila | bene OKC e Lakers Agli Spurs non basta Wembanyama

(Di sabato 23 marzo 2024) Ottavo successo consecutivo per iCeltics, che hanno inaugurato la giornata di match validi per la regular season NBAcon una vittoria sul campo dei Detroit Pistons, orfani dell’infortunato Simone Fontecchio. La capolista a Est ha messo un punto esclamativo sul match già nel secondo quarto (scappando sul +16) per poi chiudere i conti nella ripresa: miglior realizzatore Jaylen Brown con 33 punti. Vittoria anche per la capolista dell’altra Conference, gli Oklahoma City Thunder, capaci di piegare per 123-103 i Toronto Raptors nel segno di Gilgeous-Alexander, Williams e Holmgren. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Sorridono anche Pelicans e Timberwolves, vittoriosi rispettivamente contro Miami e Cleveland, che si confermano nelle posizioni di vertice a Ovest. Stesso discorso per i Los Angeles Clippers, che hanno domato i ...

