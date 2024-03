Nazionali – Kjaer out per infortunio con la sua Danimarca | Milan in ansia

Amichevoli Nazionali: Endrick show, il Brasile piega l’Inghilterra. Infortuni per Sommer e Kjaer in Danimarca-Svizzera - Nei test amichevoli delle Nazionali in vista dell’estate cade un po’ a sorpresa ... Terminano a reti bianche 0-0 Irlanda-Belgio e Danimarca-Svizzera (con i “milanesi” Sommer e Kjaer entrambi ...sportmediaset.mediaset

milan, infortunio per Kjaer con la danimarca - Milan in ansia per Simon Kjaer. Il difensore è stato sostituito per infortunio nel corso dell'amichevole Danimarca-Svizzera. Ancora da verificare l'entità del problema.sportmediaset.mediaset

Nazionali, i rossoneri impegnati oggi: senza Bennacer gioca solo Reijnders - Si riportano di seguito i calciatori del Milan impegnati oggi con le rispettive Nazionali: Tijjani Reijnders (Olanda) Olanda-Scozia: venerdì 22 marzo ore 20.45, Amsterdam ...milannews