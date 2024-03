Nazionale | Retegui | “Essere qui un orgoglio | Spalletti mi fa giocare con fiducia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Laitaliana si prepara alla sfida contro L’Ecuador, in programma per la giornata di domani. Gli azzurri vengono da una vittoria sul Venezuela, match in cui Mateoè stato protagonista, realizzando la doppietta valsa il 2-1: “Sono molto contento per la partita, è importante aver giocato bene e aver vinto. Ora dobbiamo pensare alla gara con l’Ecuador. Erano tutti molto felici per me. Mio padre Carlos e il mio padrino sono venuti a vedere la partita e oggi abbiamo preso un caffè insieme in hotel”. Pensando all’Europeo: “Mancano tanti giorni, prima devo pensare alla partita con l’Ecuador, poi a fare bene con il Genoa. Sono grato al mister per avermi dato questa opportunità, ma so che devo continuare a lavorare tanto, cercando di migliorare giorno dopo giorno per far sì che mi chiami di nuovo. Per me è un...