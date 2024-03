Nazionale | Gravina | “Col Venezuela hanno vinto i tifosi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) “? Al di là della partita di calcio, c’è una partita straordinaria che volevamo giocare e vincere in modo convincente e questa partita l’vinta iche ciaccolto in maniera straordinaria. Credo che questo dia ai nostri ragazzi una grande iniezione di fiducia per il futuro”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress il presidente della Figc, Gabriele, margine dell’incontro all’Onu a New York commentando la vittoria contro ildell’Italia di Spalletti e il prossimo impegno in New Jersey contro l’Ecuador sempre in amichevole: “Il calcio è un elemento di aggregazione. Dovremmo lavorare un po’ di più sull’essere socievoli, il bisogno di stare con gli altri in condizioni ideali e riscoprendo la nostra capacità di relazione. Abbiamo un primo ...