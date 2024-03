Naufraga barchino al largo di Lampedusa | dispersa bambina di 15 mesi | 44 migranti salvati

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 23 marzo 2024) Unto nella notte tra venerdì e sabato aldi. A bordo c’era anche unadi 15, che ora risultain mare. Altri 44, tra cui 11 donne e 3 minori, sono stati portati in salvo dopo che il loro mezzo è affondato. Nell’area del naufragio sono in corso le ricerche della piccola.