Nascosta tra i cadaveri | strage a Mosca | l' agghiacciante racconto della sopravvissuta

(Di sabato 23 marzo 2024) Nell'attentato alla sala concerti più grande di, la Crocus City Hall, sono morte 133 persone, un numero che è destinato a salire. Nei video terrificanti che sono apparsi sui social si vede la gente che scappa, urla, cade a terra uccisa. Molti sono riusciti a salvarsi dalla furia dei terroristi. Tra questi c'è una giovane donna che si è messa in salvo prima fingendo di essere morta e poi scappando dall'edificio. "Erano lì vicino all'uscita. Non siamo andati lì, ma ci hanno visto. Uno di loro è tornato dentro e ha iniziato a sparare alle persone. Sono caduta a terra e ho fatto finta di essere stata colpita", racconta ancora sotto choc. "Forse una donna accanto a me è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Poi il fuoco è diventato più grande e hanno chiuso la porta, ma immagino che non siano riusciti a chiuderla bene", prosegue la ...