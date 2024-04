Nasce il Servizio | Tagliando Digitale Repair controllo della reputazione online per privati ed aziende

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di sabato 23 marzo 2024) Unè essenziale per individui eal fine di monitorare e gestire l’immagine che li rappresenta sul web. Attraverso ilRE.P.A.I.R (in Rete) è possibile verificare quali informazioni circolanoriguardo a sé stessi o al proprio brand, e intervenire prontamente in caso di contenuti inappropriati o diffamatori. Mantenere una buonaè cruciale per tutelare la propria immagine o la fiducia dei clienti, attrarre nuove opportunità di business e difendersi da potenziali attacchi o critiche ingiustificate. Investire nella gestionepropria ...