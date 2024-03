Naruto | dove vedere uno degli anime più famosi di sempre

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 23 marzo 2024) Un vero amantenon può non conoscere, in questa guida scopriremotutte le puntate di questa celebre serie Siamo abbastanza certi che nel sentire la parola ninja, sarebbero in molti a pensare al mondo di. Il manga, nato nel 1999 e trasformatosi poi in undi grandissimo successo, continua a tenere incollati allo schermo moltissimi spettatori desiderosi di seguire le gesta del giovaneUzumaki, dodicenne emarginato, con il sogno di diventare hokage, ossia il ninja più importante del villaggio. Eccorecuperare tutte le puntate di questa amatissima serie. Perché? Inutile negarlo, quando si parla...