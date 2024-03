Napoli | rintracciato a Piazza Garibaldi | deve scontare 2 anni per droga

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 23 marzo 2024) Un 51enne di origine tunisina dovràoltre 2di reclusione per reati in materia di stupefacenti Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani hanno eseguito, nei confronti di un 51enne tunisino, un provvedimento per la carcerazione, emesso a giugno del 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia – Ufficio Esecuzioni Penali. Il predetto dovrà espiare la pena di 2, 7 mesi e 29 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Perugia nel 2006. Nota stampa Questura diL'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.