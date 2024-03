Napoli | perde responsabilità genitoriale e non vede più i figli | l’appello disperato di una madre

Lindstrom non è nella lista convocati della nazionale danese. C’era da aspettarselo, visto il poco minutaggio che l’attaccante del Napoli sta collezionando quest’anno. Senza dimenticare che ha sulla ... (ilnapolista)

Il Napoli è destinato a scendere nel ranking se non giocherà in Europa. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli conserva inalterato suo ranking Uefa (è al 15esimo posto al pari della ... (ilnapolista)

Il Napoli perde a Barcellona e deve dire addio non solo alla Champions, ma anche al Mondiale per club del 2025. Finisce 3-1 il ritorno degli ottavi di finale di Champions e regala il pass per il ... (ilnapolista)