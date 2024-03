Napoli | per Osimhen ancora lavoro personalizzato Politano torna in gruppo

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilcontinua ad allenarsi in vista della sfida contro l’Atalanta. A Castel Volturno però non c’è Calzona. L’allenatore e il suo staff impegnati con la nazionale slovacca. Calzona seguirà però gli allenamenti delgrazie ai video registrati con l’ausilio di un drone. Questa mattina ilquasi al completo, nazionali esclusi, è stato impegnato in una seduta atletica.in dubbio. Il nigeriano si è allenato a parte sul terreno di gioco. Completamente ristabilito invece. Il report dell’allenamento “Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con-Atalanta, 30esima ...

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora due persone allontanate dal capoluogo con foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Benevento nella giornata di ieri. A seguito di una segnalazione di ... (anteprima24)

Il Napoli si prepara a un nuovo cambio in panchina . De Laurentiis punta su un vecchio pallino per la prossima stagione: Vincenzo Italiano , molto... (calciomercato)

2024-03-23 13:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il Napoli si prepara a un nuovo cambio in panchina . De ... (justcalcio)

Dalma Maradona, ora racconto io chi era mio padre - "La storia di papà è stata raccontata mille volte, da chi l'ha amato e da chi no. Io volevo raccontare per la prima volta della persona e ... l'eterno numero 10, il re di Napoli e dell'Argentina, ...ansa

Napoli, studenti ai fornelli per Settimana prevenzione oncologica - Napoli, 23 mar. (askanews) – Olio di oliva extravergine italiano, Dieta Mediterranea, ma non solo. Se la cucina italiana fa scuola di sana alimentazione, non mancano certo anche all’estero pietanze ch ...askanews

ALLENAMENTO - Napoli, personalizzato in campo per Victor Osimhen - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Na ...napolimagazine