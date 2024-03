Napoli | doppia idea per il post Zielinski | c’è anche un calciatore dal Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilcomincia a pensarealla prossima stagione dovendo sostituire, tra i due obiettivi principali spuntaundel. La sosta per le Nazionali è da sempre sfruttata dai club per fare il punto sulla stagione in corso, ma soprattutto per iniziare a gettare le basi in vista della prossima annata.il, da questo punto di vista, sta già lavorando con un occhio rivolto al futuro. In prima battuta ci saranno da decidere il futuro del d.s. Mauro Meluso e dell’allenatore Francesco Calzona, con il presidente De Laurentiis che sta già sondando nuove figure per avviare una vera e propria rivoluzione dopo la deludente stagionescudetto. Il focus, dopodiché, si ...