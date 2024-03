(Di sabato 23 marzo 2024) Tra i calciatori di proprietà della SSC, vi è ancheEdward. Il difensore è attualmente in prestito al Trento e ilpunterebbe fortemente su di lui per il futuro. Acquistato dal Milan, il calciatore sta facendo esperienza in una categoria importante come la Serie C, un percorso che già qualche anno L'articolo

Attivato un percorso al Pronto Soccorso per la Febbre Dengue . Allerta per le vacanze di Pasqua. I sintomi e come si cura.Continua a leggere (fanpage)

Napoli, attenzione a Nosa Obaretin. L’agente: “Caratteristiche per giocare titolare in azzurro” - Tra i calciatori di proprietà della SSC Napoli, vi è anche Nosa Edward Obaretin. Il difensore è attualmente in prestito al Trento e il Napoli punterebbe ...dailynews24

Napoli su Bonny del Parma: che talento, ha lo stesso agente di Meret - Il Napoli ha messo gli occhi su un grande talento che tanto bene sta facendo con la maglia del Parma di Pecchia in Serie B: Ange-Yoan Bonny. Il calciatore francese, classe 2003, ha attirato le ...areanapoli

Forestali e Lipu salvano 5 cardellini e un merlo chiusi in piccole gabbie - Non è stato difficile per i Carabinieri Forestali e le Guardie Venatorie e Zoofile della Lipu notare la presenza di alcuni cardellini, rinchiusi in piccole gabbie nel cortile di pertinenza dell’appart ...ilgiornalelocale