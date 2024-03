Napoli all’assalto del “nuovo Kim” | difensore individuato | servono almeno 30 milioni di euro

(Di sabato 23 marzo 2024) Nella prossima sessione di calciomercato ildovrà correggere alcuni errori commessi, uno su tutti: l’acquisto di un grandecentrale. Nove partite al termine della stagione, nove sfide che daranno il giudizio finale su quanto fatto dal. L’annata dei campioni d’Italia è stata particolarmente sofferente, condita da tante delusioni e ben tre cambi di allenatore. Segnale che le scelte societarie – dopo la vittoria dello scudetto – sono state tutte completamente errate. Dagli errori e dai fallimenti, però, bisogna saper imparare e ilpare non voglia commettere gli sbagli visti nella passata sessione di calciomercato. Buongiorno del Torino il colpo per la difesa del, ma il prezzo è elevatissimo Dopo la scelta di undirettore sportivo e ...

Tutte le paure del Napoli. Tutti i sogni (o quasi) chiusi dentro una partita che per gli azzurri è molte cose. Questione di sopravvivenza in un futuro da decifrare prima che da scegliere a... (ilmattino)

Battute finali per la stagione regolare del massimo campionato di pallacanestro. La serie è arrivata alla ventiquattresima giornata , il big match è tutto per il lunedì: la Germani Brescia prima in ... (oasport)

L’ex Casino di delizie che ospitò Casanova invaso dai B & b - Proteste in via Chiatamone 55, i residenti: “Quello che serve davvero è un’azione di tutela, urgente e necessaria” ...napoli.repubblica

Sui bus Sita si pagherà 1 euro e 50 in più per trasportare i bagagli grandi - Gratuitamente si potrà portare soltanto un bagaglio, che però non dovrà eccedere le misure 50x30x25. Per tutti gli altri, si pagherà un sovrapprezzo di 1,50 euro.fanpage

Il Napoli torna su Hancko, ma c'è un altro difensore da tenere d'occhio - C'è David Hancko tra gli obiettivi del Napoli per la difesa, ma occhio al coup de theatre made in De Laurentiis.areanapoli