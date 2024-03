MXGP | Jorge Prado domina la Qualifying Race del GP di Spagna davanti a Gajser e Renaux

(Di sabato 23 marzo 2024) Unstellare si è aggiudicato ladel Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale MX2 2024. Sul tracciato di intu Xanadú – Arroyomolinos il padrone di casa ha staccato tutti sin dall’avvio e ha tagliato il traguardo in carrozza. La classifica generale a questo punto vede lo spagnolo in vetta con 64 punti e +4 su Tim, +10 su Romain Febvre.(Gas Gas) hato la scena con un vantaggio di ben 13.3 secondi sullo sloveno Tim(Honda) mentre chiude in terza posizione il francese Maxime(Yamaha) a 16.2. Quarto l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 18.4, quinto il suo connazionale Glenn Coldenhoff (Fantic) a 23.2, mentre è sesto lo ...

