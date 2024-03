Mutui | arriva lo sconto clamoroso di 40 punti base ma devi fare richiesta entro fine marzo

(Di sabato 23 marzo 2024) I soggetti che hanno stipulato deipossono richiedere unodi 40, ma sololadi. Anche di questi tempi, in cui i tassi di interesse sono molto alti rispetto a qualche anno fa, tante coppie e tanti giovani, decidono di sottoscrivere deiper comprare la casa dei propri sogni.2024 è possibile ottenere unodi 40sul proprio mutuo – cityrumors.itIn effetti si può dire che la soluzione più comune per comprare una casa resta quella di sottoscrivere un mutuo. A volte però è difficile sostenere la rata mensile, soprattutto a causa dell’alta componente degli interessi dovuti. ...

Per le imprese del comparto pesca messe in crisi dal proliferare del Granchio blu arriva la moratoria dei mutui per 24 mesi. "Stamani ho firmato due decreti - annuncia il ministro dell'Agricoltura ... (quotidiano)

Trieste cade in trasferta a Torino - I biancorossi restano in partita fino all’inizio dell’ultimo quarto, poi la luce si spegne Trieste affronta la difficile trasferta di Torino senza Vildera, ma ritrovando Campogrande e soprattutto Reye ...triestecafe

A2 - Amara sconfitta per la Pallacanestro Trieste a Torino con la Reale Mutua - Trieste affronta la difficile trasferta di Torino senza Vildera, ma ritrovando Campogrande e soprattutto Reyes, seppur per onor di firma. Ex di turno, oltre a coach Ciani, in maglia piemontese ci sono ...pianetabasket

A Castellazzo Bormida arriva un corso di lingua italiana gratuito per gli stranieri - Il corso durerà da aprile a giugno 2024 e le lezioni saranno tutti i martedì dalle ore 20:30 alle ore 22:00, a partire dal 2 aprile.telecitynews24