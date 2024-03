Muore durante esorcismo a Ivrea | 3 fermi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 16.46 I carabinieri di, nel Torinese, hanno sottoposto a fermo tre persone di origine nordafricana, per avere provocato la morte di un loro congiunto nel corso di un rituale di. Fra i fermati l'ex moglie, il fratello e lo zio della vittima, il quale è accusato di avere praticato il procedimento che il 10 febbraio ha provocato la morte per soffocamento dell'uomo di 43 anni in un'abitazione di Salassa. Lo zio della vittima è l'imam di Cuorgné. In un primo momento si era pensato che la vittima fosse morta per overdose.