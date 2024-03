MotoGP | Viñales precede un arrembante Marquez nella Sprint di Portimao Bagnaia sbaglia quando era al comando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Mavericktrova il primo vero grande acuto della sua avventura in Aprilia e vince a sorpresa laRace del Gran Premio del Portogallo 2024, secondo appuntamento stagionale del Mondiale. In attesa di sfatare il tabù del successo anche in una gara lunga con la casa di Noale (dopo 6 podi), lo spagnolo può festeggiare un trionfo davvero impressionante sui saliscendi di. Maverick è stato impeccabile dalla partenza (era 2° in griglia) fino alla bandiera a scacchi, sfoderando un ritmo estremamente solido e approfittando al meglio degli errori commessi dai suoi avversari più pericolosi che si trovavano aldella corsa. Prima Marce poi Francescohanno infatti perso la leadership dellaandando lunghi in ...