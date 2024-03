MotoGP su TV8 | a che ora la gara del GP del Portogallo 2024 in differita | programma 24 marzo in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Il Motomondialevedrà andare in archivio la seconda tappa stagionale domani, domenica 24: per il GP del, all’Autódromo Internacional do Algarve, si disputeranno il warm up dellae, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e. Di seguito il calendario, ile l’orario d’inizio della domenica del GP del, seconda prova del Motomondiale delle classi, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e Now, ed in diretta live testuale su OA Sport. Latv indelladellasarà fruibile dalle ore 20.15 ...