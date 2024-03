MotoGP | sprint race GP Portogallo oggi in tv | orari | programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Laraggiunge il circuito di Portimao, in, per la seconda tappa della stagione 2024. Il motomondiale si è aperto con il Gran Premio del Qatar, che ha visto Jorge Martin della Pramac firmare il successo nellae Francesco Bagnaia vincere la gara della domenica. E’ proprio l’italiano che qui, a Portimao, aveva trovato la vittoria sia nellache nel Gran Premio. Il ducatista riuscirà a imporsi di nuovo o ilvedrà un nuovo vincitore? VAI ALLATESTUALE Si scende in pista nel fine settimana tra il 22 e il 24 marzo, con lainper sabato 23. Lo spegnimento dei semafori è previsto per le 16:00 italiane. La ‘mini’ gara sarà visibile in ...