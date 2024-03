MotoGp Portogallo | Bastianini in pole davanti a Vinales e Martin Bagnaia quarto

Secondo imperdibile appuntamento della stagione per gli appassionati di MotoGp . In questo weekend da venerdì 22 a domenica 24 marzo si corre il Gran Premio del Portogallo e si prevede spettacolo ... (today)

MotoGp / GP Portogallo 2024, la griglia di partenza: super Bastianini in pole. Poi Viñales e Martin. Bagnaia 4° - La seconda qualifica del 2024 sorride ad un fantastico Enea Bastianini, che riesce a estrarre finalmente il massimo dalla sua Desmosedici GP24 e si prende la pole position del GP del Portogallo 2024.formulapassion