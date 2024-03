MotoGp Portogallo | Bastianini in pole davanti a Vinales e Martin Bagnaia quarto

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Eneaconquista laposition nel Gp del, seconda prova stagionale del motomondiale. Sul circuito di Portimao il pilota della Ducati ufficiale conquista la secondadella carriera incon il tempo di 1’37?706 precedendo gli spagnoli Maverick(137?788) con l’Aprilia e Jorge(1’37?812) con la Ducati del team Pramac.tempo per il bi-campione del mondo in carica Francesco ‘Pecco’(1’37?922) con l’altra moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale. “Di nuovo indopo 581 giorni? Non pensavo fossero così tanti, comunque ero fiducioso, dopo quanto avevo fatto ieri. Ero convinto che a livello di time attack potevo fare bene e l’ho ...

Roma, 23 mar. (askanews) – Enea Bastianini conferma l’ottima forma già vista nelle prove del venerdì e stacca la pole position per il Gp del Portogallo in programma domani sul circuito di ... (ildenaro)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 15.33 È stata la pandemia a far risorgere il Gran Premio del Portogallo , stavolta nell’autodromo ... (oasport)

MotoGp in Portogallo, la Sprint Race in diretta live da Portimao - È Enea Bastianini a conquistare la pole position nelle qualifiche a Portimao in 1:37.706. Il rider Ducati, alla 2^ pole in top class 581 giorni dopo la prima in Austria… Leggi ...informazione

Qualifica MotoGp Portogallo 2024: Enea Bastianini in Pole Position, 4° Bagnaia. - Qualifica MotoGp Portogallo 2024. Enea Bastianini ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Portogallo, Pecco Bagnaia 4°.automotore

MotoGp, live la presentazione del team WithU Yamaha RNF - Gran Premio a Phillip Island, diretta gara - Sullo spettacolare tracciato australiano sta per essere disputato il diciottesimo appuntamento stagionale, con Jorge Martin che parte dalla pole position, ...insella