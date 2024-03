MotoGP | Marco Bezzecchi | “Devo cambiare il modo di guidare e adattarmi alla nuova moto”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Non è stata una Sprint Race semplice per: il romagnolo ha chiuso in undicesima posizione. Qualcosa di meglio rispetto a buio del Qatar, ma anche in Portogallo i due piloti della Pertamina Enduro VR46 appaiono in difficoltà e non avere il ritmo che mostravano lo scorso anno. Questa l’analisi del Bez intervistato ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stata una giornata 50 e 50. La qualifica è stata buona, poi purtroppo in gara ho sbagliato la partenza e ancora faccio un po’ fatica con questa frizione, sono tre anni che non sono capace di fare una partenza come si deve. Mi si è impennata lae ho perso un po’ di velocità e un po’ di posizioni subito. Non ho ancora la confidenza che avevo l’anno scorso per fare i sorpassi che vorrei, le staccate come vorrei”. Sulle differenze tra la ...