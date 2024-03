MotoGP | la rinascita di Bastianini | “Subito feeling con questa Ducati Ora devo concretizzare”

MotoGP Bagnaia a ruota libera su Marquez, Martin, Bastianini e il futuro: "Io penso solo a spingere" - I numeri, le statistiche e i confronti non gli interessano troppo: Pecco Bagnaia pensa solo a spingere, e non è la prima volta che lo fa sapere ai ... Ciak, si gira: il protagonista è Mkhitaryan e i ...sport.virgilio

Iannone: quattro anni da incubo e ora la rinascita - L’abruzzese, dopo la squalifica per doping, è tornato a correre in SBK e al primo round ha subito dimostrato che il talento è intatto. Ma non dimentica i quattro anni da incubo che ha vissuto ...insella

Superbike, Iannone rinato: "Avevo perso tutto, ora vivo un sogno" - Ha vissuto anni difficili, ma Andrea Iannone è determinato a godersi più possibile le corse finché avrà energia, motivazioni e velocità per correre. Ha 34 anni (saranno 35 ad agosto) e la voglia di un ...informazione