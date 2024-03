MotoGP | Enea Bastianini | “Ho fatto un errore banale in partenza | domani spero di sfruttare la pole”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024)ha chiuso in sesta posizione la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo: una giornata comunque positiva per il pilota Ducati, vista laposition colta in mattinata e il discreto passo mostrato anche nel pomeriggio.paga un po’ di mancanza di esplosività che lo rende decisamente più competitivo quando i giri sono di più. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Non sono molto contento perché hounun po’, ho cavato lo shot perché pensavo di non averlo ingaggiato. Peccato però è così e quindi ci riproviamo. Devi iniziare a frenare forte per cercare di innescarlo, poi si è agganciato, gli ho dato un tocco freno e poi si è disingaggiato. Purtroppo l’ho messo troppo tardi ...