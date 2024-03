MotoGP | Bastianini in pole dopo quasi 2 anni Bagnaia solo quarto

Enea Bastianini in pole dopo 581 giorni : "Non pensavo fossero così tanti... Sono fiducioso" - MotoGP. PORTIMAO - Qualifiche molto movimentate a Portimao: lotta aperta per tanti piloti che si conclude solo negli ultimi 3 minuti. La spunta la Ducati di Bastianini che stampa il tempo di 1:37.706; ...eurosport

MotoGP Portogallo: dove vedere e orario della gara a Portimao. Bastianini primo, Bagnaia quarto. La sprint alle 16 - La Sprint Race del Portogallo inizierà alle ore 16 . Sky la manderà in onda in diretta con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini, ma sarà possibile seguirla anche in chiaro su TV8, canale 8 del ...leggo

Portimao, grande pole di Bastianini con la Ducati. Seconda l'Aprilia di Vinales, 4° Bagnaia - In qualifica il riminese della rossa ufficiale precede lo spagnolo di Noale e Martin. Pecco in seconda fila, Acosta settimo, Marc Marquez ottavo dopo una caduta a inizio turno ...dazn