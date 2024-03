MotoGP | Bagnaia spiega l’errore | “Non ho tenuto conto della benzina Domani sarà diverso”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Francescochiude con rammarico in quarta posizione la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo a Portimao. Grande amarezza per un errore commesso nella staccata di curva 1 all’inizio del quartultimo giro: imperfezione che è costata tre posizioni a Pecco che stava comandando le operazioni e si è ritrovato solo in quarta posizione, non riuscendo poi a riprendersi il podio. Questa l’analisi ai microfoni di Sky Sport: “Stavo gestendo tutto bene, era una gara molto simile a quella del Qatar in termini di feeling e gestione con il gruppo dietro. Purtroppo non ho fatto i conti con lache stava scendendo, quindi quando stavo arrivando lì mi si è alleggerito un po’ il dietro e alla fine in quel giro non sono proprio riuscito a controllare la moto e l’unica cosa che ho potuto fare è non buttarla per terra, allargare la ...