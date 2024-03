Moto 2 | GP del Portogallo 2024 | Jake Dixon non parteciperà alla gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024), pilota britannico del Team Aspar di2, non prenderà parte al GP del. Ad annunciarlo è il team stesso con un comunicato pubblicato suoi propri canali social: “ha preso parte all’evento sin dall’inizio e ieri in prova ha ottenuto anche ottimi risultati, nonostante ciò, il pilota e il team hanno deciso di comune accordo di non proseguire il weekend e non prendere ulteriori rischi, favorendo così la completa guarigione”. Il britannico sceglie quindi di non rischiare ulteriormente, dopo che una rovinosa caduta in Qatar, lo ha reso acciaccato e dolorante. Il team ha inoltre augurato al proprio pilota un veloce recupero in vista del prossimo impegno delmondiale che si terrà ad Austin in Texas. SportFace.