Mosca rivendica la cattura di un villaggio vicino Bakhmut

(Di sabato 23 marzo 2024) L'esercito russo ha dichiarato di aver preso il controllo delucraino di Ivanivske,, nell'Ucraina orientale, il che costituirebbe una nuova avanzata in un'area importante dove la Russia è all'offensiva da tempo. Le forze dihanno "liberato ildi Krasnoye", l'antico nome russo della città di Ivanivske, ha detto il ministero della Difesa russo. Alla fine di febbraio, l'Ucraina ha riferito di pesanti combattimenti nella zona, con i soldati russi che cercavano di avanzare verso la città chiave di Chasiv Yar da, occupata dal maggio 2023. (ANSA-AFP).

Le ultime notizie sull’ Attentato al Crocus City Hall di Mosca , in diretta : il bilancio è salito ad almeno 115 morti e centinaia di feriti. Undici fermati , «tra loro 4 terroristi». Dagli Usa ... (corriere)

DIRETTA attentato Mosca , oltre 140 i morti : Isis rivendica l’ attacco , gli aggiornamenti in tempo reale Aumenta inesorabilmente il bilancio delle vittime dell’ attentato che si è verificato nella ... (notizie)

Attentato a Mosca, le notizie in diretta | «Almeno 115 morti». Fsb: «I fermati avevano contatti ucraini». Kiev: «Noi non c'entriamo». Isis rivendica - L’Isis ha rivendicato l’attentato su Telegram, e dagli Usa arrivano conferme sulla credibilità della rivendicazione. Ore 12:28 - Media: «143 morti nell'attacco a Mosca» Sarebbe salito a 143 morti il ...msn

Attentato terroristico a Mosca: i morti salgono a 143 - I servizi di sicurezza russi hanno fermato 11 persone – Putin aveva ignorato gli allarmi occidentali ...ladigetto

Mosca, sparatoria al teatro e incendio. 143 morti e oltre 150 feriti - L'agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato fucili automatici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche ''lanciato una granata o una bomba incendiaria". Rivendic ...italiaoggi