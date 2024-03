Morto per un incidente stradale Michele Malenotti Rilanciò il marchio Belstaff

(Di sabato 23 marzo 2024) Scomparso per unin scooter, l'imprenditore, Ad del gruppo "Matchless", che con l'azienda di famiglia aveva rilanciato il

È stato trovato poco prima di mezzanotte nelle acque dell’Astico ad Arsiero dai sommozzatori dei vigili del fuoco l’uomo di cui non si avevano più notizie da venerdì pomeriggio; presente sul posto ... (thesocialpost)

Musica/Morto il pianista Maurizio Pollini. Il maestro aveva 82 anni - Roma, 23 mar. (askanews) – Si è spento, all’età di 82 anni, il pianista Maurizio Pollini. Ne da notizia il Teatro alla Scala di Milano che ricorda “uno dei grandi musicisti del nostro tempo e un rifer ...askanews

Musica in lutto, è Morto Maurizio Pollini - Il Teatro alla Scala di Milano annuncia la scomparsa del pianista Pollini. Il musicista è Morto nella sua casa di Milano ...notizie

Morto a 42 anni in un incidente stradale Michele Malenotti: con l’azienda di famiglia aveva rilanciato il marchio Belstaff - La dinamica dell'incidente, avvenuto in una rotonda lungo la strada Noalese, in Veneto, è attualmente sotto indagine ...ilfattoquotidiano