Morto Maurizio Pollini | il grande pianista si è spento a 82 anni | il cordoglio della Scala

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano – Èil. Ne dà notizia il Teatro allache “piange” la sua scomparsa. Si èa 82 – scrive il Piermarini in una nota – “uno dei grandi musicisti del nostro tempo e un riferimento fondamentale nella vita artistica del Teatro per oltre cinquant’”. “Il Sovrintendente Dominique Meyer – prosegue la nota – il Direttore Musicale Riccardo Chailly, i professori dell'Orchestra e i lavoratori scaligeri sono accanto alla moglie Marilisa, al figlio Daniele e a tutta la famiglia. La camera ardente del Maestrosi terrà al Teatro alla”.

