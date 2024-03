Morto in un incidente l’imprenditore Michele Malenotti | aveva 42 anni

(Di sabato 23 marzo 2024) Ènella notte per unin scooter, 42, membro della famiglia che rilanciò la nota azienda d’abbigliamento Belstaff.viveva tra il Veneto e Roma ed era il volto più noto della famiglia di imprenditori che, con il gruppo Clothing Company,rilevato nel 2004 Belstaff. Marchio storico marchio britco specializzato nella realizzazione di trench, giubbotti e capispalla. Il brand, grazie alla famiglia di, rinacque e fu poi ceduto nel 2011 agli svizzeri di Labelux, moda e lusso, per 110 milioni. Attualmente era l’ad di Matchless, azienda internazionale con sede e produzione in Italia, in Veneto, e 4 store a Londra, Monaco, Milano e Treviso, con ...

